29 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Майские праздники определят, останутся ли кикшеринговые самокаты в Екатеринбурге

Майские праздники покажут, стоит ли оставлять в Екатеринбурге такую услугу, как кикшеринг. Об этом во время последней встречи с представителями кикшеринговых компаний заявил директор департамента транспорта города Игорь Ощепков. По его словам, элементарные правила движения не соблюдаются, что может быть еще более небезопасным в майские праздники, когда улицы будут переполнены людьми.

"Компании недостаточно активно регулируют работу сотрудников и действия пользователей, в том числе в плане соблюдения еще в прошлом году заключенных соглашений. Средства индивидуальной мобильности паркуются не по правилам, а горожане продолжают ездить парами на одном самокате. Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне", – заявил Игорь Ощепков.

В свою очередь представители компании пообещали конструктивно отреагировать на критику. Будет уточнена работа геолокации, что позволит исключить скопление самокатов у школ.

Ощепков же передал компаниям карту с зеленой зоной на время Дня Победы – полный запрет движения СИМ будет действовать на центральных улицах уральской столицы и распространится на периметр более 3 км. Он напомнил, что наличие или отсутствие происшествий с участием электросамокатов станет показательным для принятия решения об их дальнейшей судьбе на территории Екатеринбурга.

По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день с начала 2025 года произошло 10 ДТП с участием СИМ. Пострадало 47 человек, большая часть из которых самостоятельно падали или врезались на устройствах.

Теги: Екатеринбург, кикшеринг, самокат, майские праздники


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