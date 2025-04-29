На Урале суд прекратил дело бывшего студента, давшего взятку заместителю декана

Суд прекратил уголовное дело о даче взятки заместителю декана Уральского государственного университета путей сообщения.

Как сообщили Накануне.RU в Краснотурьинском городском суде, в декабре 2021 года студент по фамилии Рябов передал через старосту 17 тысяч рублей в качестве взятки заместителю декана по учебной работе электромеханического факультета УрГУПС. Как показало расследование, деньги передавались за необоснованное начисление повышенной стипендии.

После этого студент стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу. Как оказалось, Рябов сам сообщил о взятке в полицию и помогал расследованию преступления.

По закону, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало расследованию. Изучив материалы, суд прекратил дело теперь уже бывшего студента в связи с его деятельным раскаянием.