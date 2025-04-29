Георгий Филимонов сообщил, что на Вологодчине более 115 км автодорог отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Губернатор Вологодской области накануне обсудил вопросы развития дорожной сети региона с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

«В ходе встречи уделили особое внимание реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программе работ на автодорогах общего пользования — регионального, местного и федерального значения. Кроме того, речь шла о втором этапе строительства малого транспортного кольца — Западного подъезда к Вологде. Благодарю Романа Витальевича за тёплый приём, предметный и конкретный диалог и глубокое понимание потребностей развития дорожной инфраструктуры Вологодской области», – сказал Георгий Филимонов.

Строительство Западного подъезда к Вологде – один из самых масштабных проектов, который предстоит реализовать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Эта автодорога станет продолжением транспортной развязки через железную дорогу в створе Белозерского шоссе.

Георгий Филимонов отметил, что строительство Западного подъезда, как и Некрасовского моста, станет подарком областной столице к 880-летнему юбилею.

Также предстоит осуществить ремонт автомобильной дороги Сямжа – Харовск, соединяющей центры двух муниципалитетов, автодороги Пошехонье – Кукобой – Бакланка, связывающей Вологодскую и Ярославскую области и трассы Нижний Новгород – Шарья – Великий Устюг.

«Всего в текущем году приведем в порядок 55 участков автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предусмотрели 6,4 миллиарда рублей на эти цели, из них 1,9 миллиарда – средства федерального бюджета», – уточнил Георгий Филимонов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» был инициирован Президентом страны. Он стал продолжением нацпроекта «Безопасные качественные дороги», за 5 лет реализации которого на Вологодчине было построено, реконструировано и отремонтировано более 2 тысяч км дорожной сети.

В частности, благодаря федеральной поддержке были отремонтированы важнейшие транспортные артерии региона: автодороги Тотьма – Никольск и Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское. Кроме того, в нормативное состояние приведены трассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и Новостройка – Русино.