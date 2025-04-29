Школьники подтвердили, что молодых учителей у них очень мало

Только 17% школьников отметили, что в их учебных заведениях работает заметное количество молодых учителей. При этом 43% - что их нет вообще. Еще 39% упомянули, что молодые учителя есть, но их немного. Такие результаты получила онлайн-школа для детей и подростков Skysmart.

Почти половина школьников (46%) признали, что им легче находить общий язык именно с молодыми педагогами. Чуть меньше (40%) уверены, что это не зависит от возраста.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прямо заявила, что никакой молодой учитель не захочет идти в школу, чтобы работать там за копейки.

"Мы не слышали, сколько учителей молодых ушли из школ, не проработав там и года – из-за низких зарплат. На зарплату молодого учителя невозможно содержать семью, а мы еще говорим про демографию. У молодого учителя зарплата 25 тыс. руб. плюс-минус, а у разносчика пиццы в Москве - 130 тысяч", - сказала Матвиенко.

Данные опроса соответствуют данным Минпроса. Всего в России около 150 тыс. учителей до 30 лет из более чем миллиона. То есть порядка 15%. Примерно эту же цифру назвали и школьники.

"Молодежь вообще не идет работать в школу, а если приходят, то быстро очень уходят, потому что зарплата низкая и высокая нагрузка. Зачем им работать в школе за копейки и с такой перегрузкой?" - вопрошает председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"Если вы где-то в процессе учебы подрабатывали и у вас получалось в среднем 50-60 тыс., то теперь вы придете в школу и будете получать 20-30 тыс. И тут студент понимает: нет, я так жить не хочу", - говорит учитель истории из города Режа Свердловской области Марина Шарова.