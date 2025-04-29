Отца из Екатеринбурга будут судить за избиение одноклассников своего малолетнего сына

56-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за избиение 8-ми и 9-летнего одноклассников своего сына. Мужчина, уверенный, что мальчики обижали его ребенка, решил отомстить прямо у стен школы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 13 января у здания начальной школы МАОУ - СОШ № 181. Обвиняемый увидел двух второклассников. По телефону супруга рассказала, что одноклассники задирают их сына и мужчина, будучи в агрессивном состоянии, решил, что нашел обидчиков своего ребенка. Громко крича, он вошел на территорию школы, схватил 8-летнего мальчика за верхнюю одежду и нанес ему удар кулаком в область лица.

Затем обвиняемый дал пощечину 9-летнему мальчику. Младшего мальчика мужчина толкнул на землю. Оба ребенка испытали сильную физическую боль.

Увидев, что дети испуганы и не могут оказать ему сопротивление, разъяренный отец ушел.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенно с применением насилия". После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Академический районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.