Фотовыставку «СВОИ» открыли в Астраханском Доме дружбы

В преддверии Дня Великой Победы в этнодворике Дома дружбы Астраханского областного научно-методического центра народной культуры открылась фотовыставка, ставшая частью федерального проекта «СВОИ».

На ней представлено около 30 фоторабот, сообщает министерство культуры Астраханской области. Этот проект посвящен историям межнациональной дружбы во времена Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Реализуемый при поддержке Дома народов России и Федерального агентства по делам национальностей, проект выполняет важную миссию по сохранению памяти о защитниках Отечества.

В экспозиции представлены астраханцы, отдавшие свою жизнь, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Среди них — Николай Трошкин из Ахтубинского района, посмертно удостоенный Ордена Мужества. Его подвиг стал символом патриотизма, мужества и самоотверженности.

Выставка наглядно продемонстрировала неразрывную связь прошлого с настоящим, вызвав интерес и глубокое уважение среди посетителей.