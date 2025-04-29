К проекту российско-китайской лунной станции присоединились еще 13 стран

Россия, Китай и еще 13 стран, в том числе из числа БРИКС, создают проект Международной научной лунной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Изначально проект был российско-китайским. Сейчас к проекту присоединились Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия, рассказал Баканов. Он не уточнил, как именно какая из этих стран участвует в проекте.

В прошлом году в Роскосмосе говорили, что началась разработка ядерной энергетической установки для лунной станции. Монтаж станции должен начаться в 2033-2035 гг., говорил тогда на тот момент директор Роскосмоса Юрий Борисов.

О старте проекта российско-китайской научной станции на Луне стало известно в 2021 году (от имени российской стороны его подписывал на тот момент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин).