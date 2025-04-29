Жога назвал уральские регионы, где сложилась напряженная ситуация из-за апрельского снегопада

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога назвал регионы, где сложилась непростая ситуация из-за выпавшего в конце апреля снега.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, снегопад в регионах Уральского федерального округа шел всю ночь.

"Дорожная обстановка сложная в четырех субъектах. Самая напряженная ситуация складывается в Свердловской и Челябинской областях", - заявил Артем Жога.

Один из заснеженных дворов в Екатеринбурге 29 апреля 2025 года

Полпред добавил, что дорожные и экстренные службы делают все возможное, чтобы предотвратить происшествия. В некоторых районах действуют ограничения для движения, поэтому автомобилистам лучше воздержаться от дальних поездок.

Напомним, что из-за снегопада и сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Энергетики уже пытаются исправить ситуацию.