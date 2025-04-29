Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана

Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для пакистанских морских и авиаперевозчиков, пишет РИА Новости со ссылкой на Economic Times.

Издание отмечает, что государственная авиакомпания Pakistan International Airlines использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии. Закрытие воздушного пространства Индии заставит самолеты авиакомпании выбирать более длинный путь. Это может повлиять на состояние Pakistan International Airlines.

Ранее Индия на фоне обострения конфликта с Пакистаном приостановила действие Договора о водах Инда, заключенного в 1960 году. Причиной стал теракт в городе Пахалгам в Кашмире. Дели обвиняет спецслужбы соседнего государства в причастности к нападению. В заявлении министерства иностранных дел Индии говорится, что договор будет заморожен до тех пор, "пока Пакистан не прекратит поддерживать трансграничный терроризм". Кроме того, после теракта правительство Индии решило приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. В свою очередь Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний.