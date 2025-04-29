На Кубани собрались не допустить завышения цен на курортах

Курорты Краснодарского края переживают кризис из-за разлива мазута, который влияет на их возможность принимать туристов. К контролю за ценами на отдых подключился уполномоченный по правам человека на Кубани Игорь Якимчик. По его мнению, конкуренция должна быть здоровой.

Аппарат уполномоченного предлагает усилить контроль со стороны региональных управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) и прокуратуры за ценами на отдых на курортах Кубани в предстоящем сезоне, которые не попали в зону загрязнения после ЧП с танкерами. Такая мера принята на фоне ситуации в Анапе и Темрюкском районе, где будут действовать ограничения на пляжный отдых, сообщил ТАСС Якимчик.

В середине апреля россияне, которые планировали отдохнуть в этом году в Анапе, рассказали, какую выберут альтернативу этому черноморскому курорту. Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, последствия экологической катастрофы до сих пор заметны на пляжах Анапы.

Различные участники туристического рынка считают, что в этом году туристический сезон в Анапе не состоится. По данным опроса сервиса YouTravel.me, самая распространённая альтернатива – другие курорты Краснодарского края, которых не коснулась экологическая катастрофа: Геленджик, Сочи, Туапсе, туда поедут 22% респондентов. 18% туристов собираются перебраться на Азовское море (Ейск, Тамань, Кучугуры).

Ближайшее зарубежье также сохраняет свою привлекательность: 15% участников опроса собираются в Абхазию, а 8% рассматривают морские курорты Грузии. Внутри России набирает популярность Дагестан с его Каспийским побережьем – туда планируют отправиться 14% респондентов. Крым, несмотря на транспортные сложности, остается выбором для 7% туристов. Также 9% респондентов поедут в Анапу, но не будут купаться: они купят гастрономические и винные туры. Только 5% откажутся от поездки вовсе.