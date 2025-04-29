Макрон: Давление на Россию в ближайшие дни будет усилено

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие дни в контексте достижения прекращения огня на Украине.

"В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию", — приводит слова французского лидера РИА Новости.

Макрон добавил, что ближайшие две недели станут ключевыми в попытках достичь прекращения огня и усиления давления.

Ранее сообщалось, что ключевые страны ЕС в целом уже согласны с тем, что урегулирование военного конфликта, который ведет Украина, должно включать уступки территории. Изменение позиции вызвано опасениями, что у президента США Дональда Трампа заканчивается терпение.