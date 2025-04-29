Украинский актер призвал пороть детей за русский язык

Украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык.

"Берешь прут. И по заду прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык... Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", - рассказал бандеровец.

Недавно он заявил, что даже боевики ВСУ, которые говорят по-русски, не являются украинцами. Они "захватчики", как и все те, кто говорит по-русски. Эти идеи очень близки идеям погибшей в прошлом году русофобки Ирины Фарион, которая тоже была одержима борьбой с русским языком.

При этом местная конституция прямо "гарантирует свободное использование русского языка" (ст. 10). А по всем опросам, никакой реальной украинизации населения на Украине так и не произошло. Используют русский язык и мову в общении примерно одинаковое число людей - около трети. Еще треть говорит на суржике. А вот по данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение было еще более показательное - 93% на русском.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Бенюка. Для этого и идет СВО, чтобы ни один одержимый не мог ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о запрете детям говорить на родном для них языке.

"Гордость за свою страну "бутылкой по голове" не вобьешь, только выбить что-нибудь можно", - написала Захарова.