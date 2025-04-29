В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о покушении на директора базы отдыха "Золотые пески"

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство директора базы отдыха "Золотые пески". Теперь его рассмотрит суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое мужчин. Все случилось в ночь на 17 декабря 2024 года. По версии следствия, пьяные отдыхающие не захотели покидать территорию базы, из-за чего у них возник конфликт с ее директором. Злоумышленники решили убить мужчину и стали его избивать.

Директор выбежал из гостевого дома, но агрессоры догнали его. В целях самообороны тот достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух, однако это не остановило нападавших. Для защиты своей жизни мужчина выстрелил одного из преследователей, но и это его не спасло.

Директора повалили на землю и жестоко избили. На место прибыли сотрудники ЧОП, которые остановили расправу. Пострадавшему была причинена открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, что является тяжким вреда здоровью. Мужчине оказали медицинскую помощь и он выжил.

Как отметили в прокуратуре, оба нападавших отказались признавать свою вину. Сейчас расследование завершено, дело рассмотрит Кировский районный суд уральской столицы.