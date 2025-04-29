С американского авианосца Harry Truman упал истребитель

Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet упал за борт с палубы американского атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, об этом сообщили в командовании ВМС США. Самолет утонул.

"F/A-18E буксировался в ангарный отсек, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт", - говорится в заявлении командования.

Жертв в результате инцидента нет, но один матрос пострадал. Сам авианосец также не пострадал.