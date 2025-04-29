В Раде заявили, что убийство генерала Москалика - дело рук СБУ

Убийство в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика было организовано украинскими спецслужбами. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он прямо сказал, что это "работа наших спецслужб". И даже если в скором времени будет достигнут мир, "работа" украинских спецслужб по убийству российских военных "только начнется". Организация убийств будет главной задачей СБУ на ближайшие десятилетия.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что Россия до сих пор воздерживалась от ликвидации высокопоставленных бандеровских военных преступников, но эту практику пора пересмотреть.

"Мы слышим, как сейчас трезвонит украинский ципсо и кричит, выпрыгивая из всех штанов, что они молодцы, что это они совершили этот террористический акт. Украина показывает, что она готова совершать террористические акты и впредь, они не хотят договариваться", – сказал он.

Генерал Москалик погиб в результате взрыва автомобиля 25 апреля. Подрыв удаленным способом был совершен в тот момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.