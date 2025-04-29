Жители Рязани сообщили о взрывах в районе НПЗ

В Рязани прошедшей ночью прогремело минимум пять взрывов в районе НПЗ, пишет SHOT.

Предварительно, нефтезавод попытались атаковать украинские беспилотники. Местные жители рассказали, что слышали характерный звук пролета БПЛА.

Mash сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Рязанскую область. По данным Telegram-канала, ночью жители слышали минимум шесть взрывов в районе завода Торфмаш.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь над Рязанской областью сбито 11 БПЛА.