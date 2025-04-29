В многоэтажке Екатеринбурга самовозгорелся самокат

В Екатеринбурге электросамокат стал причиной пожара в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на 9-м этаже 12-этажки по улице Исетская в уральской столице. Площадь пожара составила 3 "квадрата".

Возгорание было ликвидировано за 5 минут. Как установили в МЧС, причиной пожара стало самовоспламенение аккумуляторной батареи самоката.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в центре Екатеринбурга на несколько дней запретят движение самокатов.