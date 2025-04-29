В Тюменской области большегруз "МАН" опрокинулся от порыва ветра

В Тюменской области большегруз "МАН" с полуприцепом, груженым пенопластом, опрокинулся от порыва ветра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Из-за ДТП частично ограничено движение на 108 километре федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск под Заводоуковском.

Большегруз "МАН" двигался со стороны Омска в направлении Тюмени. Водитель большегруза не пострадал. На месте дорожной аварии сотрудники экстренных служб проводят работы по ликвидации автомобиля с проезжей части.

Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях.