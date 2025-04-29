Летевшие в Пермь самолеты сели в Екатеринбурге из-за снегопада

Несколько самолетов, летевших в Пермь, из-за погодных условий сели в аэропорту Екатеринбурга.

Как сообщает официальный Telegram-канал Кольцово, накануне вечером аэропорт принял в качестве запасного несколько бортов, следовавших в Пермь, которую накрыл сильный снегопад. Это два самолета из египетского Шарм-Эль-Шейха, а также из Сургута и Москвы.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Ожидается, что в ближайшее время все эти рейсы отправятся в место назначения – Пермь.

Напомним, в понедельник снегопад блокировал работу пермского аэропорта, а на дорогах образовались 10-балльные пробки. А сегодня, 29 апреля, очень сильные осадки и снег ожидаются в Свердловской области.