Патрушев: Страны Европы по-разному относятся к неприятию нацизма

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев выразил мнение, что страны Старого света далеки от единодушного неприятия нацизма. В некоторых странах оскверняют памятники советским воинам.

По словам Патрушева, случаи вандализма и осквернения памятников постоянно всплывают в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, странах Прибалтики, Украине. "Прибежищем маргиналов" стал корабль "Железняков", установленный в качестве памятника в Киеве в 1967 г.

В Великобритании и Евросоюзе издаются книги о Второй мировой войне, в которых "цинично замалчиваются зверства немецких оккупантов, потери Советского Союза, принижается роль СССР в победе над фашизмом", напомнил в интервью ТАСС бывший секретарь Совбеза России.