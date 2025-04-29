29 Апреля 2025
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Туризм В России
Фото: Накануне.RU

AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эшь-Шейх и Хургада и обратно.

Это произойдет с 20 мая. Информацию подтвердили в Росавиации. Для Anex Tour сокращено 50% рейсов. В Шарм-эшь-Шейх перевозчик будет летать только пять раз в неделю. Для Fun&Sun сокращение составило 37%. AlMasria Universal Airlines может выполнять еженедельно только по семь рейсов в Хургаду и Шарм-эшь-Шейх. Для Coral Travel авиакомпани планирует сократить полеты на 21% - 20 рейсов в Шарм-эшь-Шейх и 10 в Хургаду. Всего сокращения составят 27%.

Отмененные рейсы будут перераспределены туроператорами между российскими и иностранными перевозчиками. Взять на себя нагрузку должны авиакомпании Azur, "Уральские авиалинии" и Red Wings, а также египетские Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines.

Пересмотр расписания связано с недружественными действиями со стороны Европейского союза. Возможности по приобретению самолетов серьезно ограничены из-за санкций, поскольку лизинговые компании отклонили запросы перевозчика предоставление услуг аренды без обслуживания, сообщают "Известия".  

Теги: Египет, туризм, авиация, авиакомпании


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