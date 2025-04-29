Обманутым дольщикам могут предоставить кредитные каникулы

Обманутым дольщикам необходимо предоставить кредитные каникулы.

Об этом сообщили зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Соответствующее предложение направлено к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину. По словам депутатов, сегодня зарегистрировано более 3 тыс. фактов недобросовестного исполнения договоров подряда, что привело к массовому образованию объектов "недостроя" и, как следствие, к отсутствию предмета залога в установленные кредитными договорами сроки.

Большая часть кредитов была выдана с обязательным условием заключения договора подряда с аккредитованной банком подрядной организацией, при этом средства с кредитных счетов заемщиков раскрывались напрямую в пользу таких подрядчиков. Россияне вынуждены выплачивать ипотеку за несуществующее жилье, при этом государство продолжает субсидировать процентные ставки даже по тем кредитам, по которым уже выявлены признаки мошенничества, но еще не наступил срок требования досрочного погашения.

Кроме того, отсутствие залога из-за незавершенного строительства приводит к риску перевода кредитов с льготной процентной ставки на рыночную, что означает резкое увеличение долговой нагрузки на добросовестных заемщиков, указали парламентарии.

Они предложили премьер-министру рассмотреть возможность неповышения процентных ставок по льготным кредитам для лиц, пострадавшим от мошенничества в сфере ИЖС, предоставить кредитные каникулы на период строительства нового жилья для вышеуказанной категории лиц с целью снижения финансовой нагрузки на заемщиков в переходный период.

Ситуация вызывает социальную напряженность, приводит к ухудшению платежной дисциплины и подрывает доверие граждан к банковской системе, сообщают "Известия".

Любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам, полученные с 1 января 2020 года, могут освободить от подоходного налога. Соответствующий проект закона ранее подготовил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о выплатах, которые выдавались за счет средств субъектов. Как заявил депутат, законопроект планируется внести на рассмотрение на этой неделе.