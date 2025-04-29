Пакистан заявил о риске начала войны с Индией на этой неделе

В Пакистане существует большая вероятность военного конфликта с Индией в ближайшие 2-4 дня.

Об этом заявил Министр обороны Хаваджа Асиф, сообщает Samaa TV. Об этом он сообщил на фоне обострения напряженности после атаки на туристов в районе Пахалгам в индийском Кашмире. Отмечается, что Пакистан находится в состоянии полной боевой готовности. По словам главы военного ведомства, Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.

Асиф отверг обвинения Индии в причастности Пакистана к нападению. По его словам, даже в самой Индии звучат сомнения в подлинности версии официальных властей.

В случае, если Индия и Пакистан обменяются ядерными ударами (обе страны имеют ядерное оружие), может погибнуть от 50 до 125 млн человек – конфликт разгорается в одном из самых густонаселенных регионов мира.