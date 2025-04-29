Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на День Победы.

"Мы ценим жизнь людей, а не парады", – сказал он. По словам главы государства, Киев согласился на перемирие сроком на 30 дней, которое предлагали США.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия.