Мэр Тюмени подключился к осуждению мастер-плана развития города

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о состоявшейся в центре стратегического развития "Сибирь" сессии, посвящённой разработке мастер-плана развития наших сообществ. В своем выступлении руководитель города представил 12 ключевых пунктов, которые необходимо решить для создания эффективного мастер-плана. Каждый из них направлен на улучшение качества жизни и развитие потенциала городских территорий.

Находясь в Тюмени, как житель, так и гость должен чувствовать смысл города: студенческий он или для старшего поколения, для пешеходов, автомобилистов или позиционирует себя как центр развития для урбанистов. Мастер-план должен ответить на вопрос, как правильно использовать неэффективные территории, представленные в границах исторической части. Власти ставят себе в качестве задачи оценить и посмотреть, как правильно поступить с зелеными насаждениями, ведь сегодня в исторической части их состояние уже требует отдельного внимания.

"Особенно приятно отметить высокий уровень вовлеченности участников дискуссии и живой интерес к обсуждаемым вопросам. Активное обсуждение, обмен мнениями и конструктивные предложения создают прочную основу для дальнейшей работы. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все задуманное", - написал Афанасьев в своём telegram-канале.