28 Апреля 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

В Костромской области идет подготовка к восстановлению Успенского собора Костромского кремля

Костромской кремль – уникальный исторический и архитектурный памятник, возведенный не позднее 1236 – 1248 годов, несколько раз перестраивался. В 1934 году храмовый комплекс был полностью уничтожен. И все попытки восстановления его восстановления до прихода к руководству области Сергея Ситникова были неудачными.

Губернатором при поддержке митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта получено благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Проект поддержал известный российский благотворитель, руководитель ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

В сентябре 2023 года возрожденный Богоявленский собор освятил Патриарх Кирилл. Сергей Ситников обратился к Патриарху за благословением на воссоздание ещё одного уничтоженного храма Костромского кремля - Успенского собора, и глава РПЦ поддержал просьбу губернатора.

Напомним, ещё в 2015-2016 годах на площадке Успенского собора были проведены необходимые археологические работы. Были найдены элементы внутреннего убранства кремля, обнаружены части древнего фундамента и кирпичной кладки пола, а также древний погост и деревянный частокол.

В ходе совещания, посвященного обсуждению восстановления Успенского собора, главный инженер Евгений Радионов сообщил, что проект воссоздания фундаментов Успенского собора уже разрабатывают специалисты проектно-научного центра классической традиционной архитектуры МАРХИ.

(2025)|Фото: adm44.ru

По поручению губернатора Сергея Ситникова администрация города разработала схему расположения подъездных путей для подвоза стройматериалов. Также даны поручения по проектированию инженерных коммуникаций. Поставлены дополнительные задачи по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории храмового комплекса.

«Очень высоко оцениваю личное участие Сергея Константиновича Ситникова в проекте. При поддержке главы региона восстанавливали Богоявленский собор. Область полностью брала на себя обязательства по подведению инженерных систем. Вопросов никаких не было. Все было сделано своевременно. При этом все коммуникации проводили с учетом того, что в дальнейшем будем восстанавливать и Успенский собор», - рассказал главный инженер проекта Евгений Радионов.

Обсуждали на совещании у губернатора и вопрос организации археологических работ на территории Ипатьевского монастыря. Раскопки, которые здесь ведутся, приурочены к подготовке празднования 700-летия со дня его основания. Инициативу проведения юбилейных мероприятий поддержал Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Сергеем Ситниковым.

(2025)|Фото: adm44.ru

Археологические, геологические и просветительские мероприятия будут проводить «Костромская археологическая экспедиция», «Геостройизыскания», ОГБУ «Наследие» и областное отделение всероссийской общественной организации Российского географического общества. Мероприятия начнутся уже в мае.

(2025)|Фото: adm44.ru

По предложению губернатора к археологическим работам планируют привлечь студентов исторического факультета Костромского госуниверситета. Также бюудет проработан вопрос о взаимодействии с институтом археологии РАН в части оказания научного сопровождения работ.

Теги: сергей ситников, костромской кремль, восстановление собора, археологические раскопки


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