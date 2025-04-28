Глава Тюменской области обсудил в Ялуторовске подготовку рабочих кадров и развитие строительной отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что сегодня в Ялуторовске затронул с коллегами две важные для региона темы – подготовку рабочих кадров и развитие строительной отрасли.

В Агротехнологическом колледже оборудование в учебных мастерских недавно модернизировали. Лаборатории теперь оснащены по последнему слову техники. В подготовке специалистов, которые сегодня нужны экономике региона, участвуют представители реальных производств. Такой подход позволяет готовить кадры, востребованные на предприятиях. Об этом говорят показатели трудоустройства выпускников, которые в области достигают 90%.

Ещё один важный вопрос – дальнейшее развитие строительной отрасли. Здесь большую роль играет наш строительно-индустриальный кластер. Сегодня в него входит 75 участников из пяти регионов страны.

"Обсудили с представителями компаний перспективы развития отрасли", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Кластерная форма кооперации компаний доказала свою эффективность. Она помогает масштабировать производства, реализовывать новые инвестиционные проекты. Яркий пример успешного развития – группа компаний "Партнёр", которая располагается в Ялуторовске.

"Встреча с коллегами прошла в преддверии 1 Мая – Праздника Весны и Труда. Поэтому пожелал трудовым коллективам успехов в работе и активного движения вперёд", - написал Моор.