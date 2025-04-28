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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве наказали виновников смерти в коллекторе восьми туристов

В Москве за смерть людей в коллекторе наказаны экскурсовод-дигер Никита Дубас и основатель сервиса бронирования экскурсий "Спутник" Александр Ким. Решение принял Мещанский райсуд.

Никита Дубас получил восемь с половиной лет, Александр Ким – пять с половиной лет колонии общего режима. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

20 августа 2023 г. группа туристов пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. Позднее были обнаружены тела восьмерых участников экскурсии.

Теги: Никита Дубас, Александр Ким, коллектор, смерть


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