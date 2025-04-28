Губернатор поздравил вологжан с присвоением Почетного звания «Человек труда Вологодской области»

Сегодня в Вологде в в "Русском Доме" прошла торжественная церемония награждения, которая была приурочена к Международному дню солидарности трудящихся. Первые нагрудные знаки вручил вологжанам Губернатор области Георгий Филимонов.

«Почетное звание «Человек труда Вологодской области» – это символ нашего особого уважения и внимания к тем, кто своим тяжелым физическим и интеллектуальным трудом способствует развитию Вологодской области. Именно благодаря вашей работе регион живёт и прогрессирует, мы идём вперёд и побеждаем. И в этот знаменательный день хотел бы выразить благодарность нашим выдающимся труженикам вне зависимости от сферы деятельности. Искренне от лица всей команды областного Правительства поздравляю с этими высокими наградами и желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и всесторонних побед», – обратился Георгий Филимонов к участникам торжественной церемонии.

Почетное звание «Человек труда Вологодской области» учредил Губернатор области, чтобы повысить престиж честного труда на благо Вологодчины. Получателей знака определяют с учетом мнения представителей трудящихся масс. Помимо нагрудного знака, гражданам вручают удостоверение и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Почетного звания «Человек труда Вологодской области» удостоены работники дорожной и лесопромышленной отраслей, агропромышленного комплекса, врачи, педагоги и воспитатели детских садов. Это вологжане, которые посвятили своей профессии от 25 до 60 лет, всего 30 награждено 30 тружеников. По инициативе Главы региона с 2025 года определять получателей Почетного звания будут на ежегодной основе.

Стоит напомнить, что по результатам прошлого года Вологодская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда» по оценке Минэкономразвития России.