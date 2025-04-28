Бывшего замначальника уральской колонии самого отправили за решетку

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему заместителю начальника ИК-12. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и самого отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, на скамье подсудимых оказался майор внутренней службы Денис Цепелев. Как показало расследование, тюремщик организовал хищение металлических конструкций с территории колонии. В результате ГУФСИН России по Свердловской области был причинен материальный ущерб на сумму более 215 тысяч рублей.

Как отметили в суде, свою вину Цепелев не признал. Ему назначено 1,5 года в колонии общего режима.