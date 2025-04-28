МВД Прикамья возглавил бывший начальник УМВД Брянской области

В краевом ГУ МВД назначили нового главу. Им стал заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов, сообщает издание "Коммерсантъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник.

Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет.

Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. Занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области. С 2023 года — в центральном аппарате МВД РФ.

Экс-глава ведомства Александр Щеглов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.



