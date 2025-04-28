Средний возраст российского учителя – 44 года

Средний возраст школьного учителя в России – 44 года, при этом треть учителей – старше 55 лет, такую статистику сегодня привел министр труда РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей. Он отметил, что система образования нуждается в "омоложении".

"До 2030 года общая потребность в педагогах составит свыше 480 тыс. работников. Школы на пятилетнюю перспективу нуждаются в 200 тыс. педагогов", - сказал министр.

По словам Котякова, ежегодный прием в педагогических вузах составляет 180 тыс. человек. Казалось бы, эта цифра должна покрывать возникающий дефицит. "Но каждый четвертый не заканчивает обучение, из оставшегося только 78% идут в отрасль", - сообщил министр.