Власти Ирана: Причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе стала халатность
Власти Ирана назвали халатность причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас.
Виновные задержаны, идет расследование, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени.
"Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность", - приводит слова министра РИА Новости.
Мощный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Он произошел на складе с химикатами. Число погибших в результате взрыва достигло 46, более 1200 человек пострадали.