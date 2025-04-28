Власти Ирана: Причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе стала халатность

Мощный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Он произошел на складе с химикатами. Число погибших в результате взрыва достигло 46, более 1200 человек пострадали.

"Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность", - приводит слова министра РИА Новости.

Власти Ирана назвали халатность причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас.



