28 Апреля 2025
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Фото: Reuters/Lisi Niesner

Власти Ирана: Причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе стала халатность

Власти Ирана назвали халатность причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас.

Виновные задержаны, идет расследование, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени.

"Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность", - приводит слова министра РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Он произошел на складе с химикатами. Число погибших в результате взрыва достигло 46, более 1200 человек пострадали.

Теги: порт, Иран, взрыв


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