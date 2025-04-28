Свердловскую область завалит снегом в конце апреля

На Среднем Урале в конце апреля будет идти снег.

По информации синоптиков, в этот вторник, 29 апреля, в Свердловской области ожидаются очень сильные осадки и снег. Также прогнозируются гололедные явления и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели убедительно рекомендуют в период непогоды соблюдать меры личной безопасности. Жителям региона следует ограничить проведение работ на высоте и на улице, а также отказаться от походов.

Напомним, на прошлой неделе на Средний Урал обрушились грозы с дождями и град.