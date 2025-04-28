В США обнаружены очаги распространяемого грызунами смертельного вируса

В США обнаружили несколько очагов распространяемого мышами и другими грызунами смертельного хантавируса.

Ученые Политехнического университета выявили шесть новых видов грызунов, способных переносить эту инфекцию. Сейчас вирус распространяется в таких штатах США как Виргиния, Колорадо или Техас. Симптомы болезни проявляются спустя три недели после заражения и схожи с симптомами гриппа.

Ученые полагают, что у хантавируса есть большой потенциал, чтобы стать новой эпидемией, пишет "МК".

Ранее новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, был обнаружен в Китае у летучих мышей. Исследователи заявили, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, "может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения". При этом эксперты считают, что пока нет поводов для паники, поскольку "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать". Ученые говорят, что его эффективность значительно ниже, чем у Sars-CoV-2, вызывающего Covid-19.