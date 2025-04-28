28 Апреля 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Федерация самбо Свердловской области

Свердловские самбисты приняли участие в Уроке Мужества в преддверии 80-летия Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне юные спортсмены из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Сысерти приняли участие в памятном мероприятии. Его организаторами выступили Федерация самбо Свердловской области, региональный общественный совет проекта "Выбор сильных" и спортивная школа Единоборств.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации самбо Свердловской области, программа началась с погружения в историю уральского самбо. Директор СШ Единоборств, двукратный чемпион мира Тимур Галлямов провел для ребят экскурсию по Дворцу самбо в Верхней Пышме. Он рассказал о ключевых этапах развития этого вида спорта в регионе и его роли в воспитании сильных духом людей.

Урок мужества для свердловских самбистов(2025)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

С напутствием к юным спортсменам обратился еще один двукратный чемпион мира – Станислав Скрябин. "У поколения, которое не чтит прошлое, нет будущего", - подчеркнул он, призывая ребят хранить память о подвигах предков.

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев рассказал о вкладе советских самбистов в Победу. "Наша задача – передать новым поколениям правду о войне, о мужестве тех, кто подарил нам мир", - отметил он.

Урок мужества для свердловских самбистов(2025)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Закрепить услышанное участники смогли во время экскурсии в Музей военной техники, организованной координатором проекта "Выбор сильных" Алексеем Сваловым.

"День Победы – один из главных праздников для нашей страны. Важно всегда помнить и гордиться Подвигом нашего народа. В честь 80-й годовщины Победы в рамках Урока Мужества мы с общественным советом проекта "Выбор сильных" приняли решение организовать экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы для участников направления "Самбо в школу", - пояснил Свалов.

Урок мужества для свердловских самбистов(2025)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Ребята узнали о ключевых сражениях, жизни в военные годы и героизме земляков, что стало ярким завершением памятного дня.

Теги: самбо, урок мужества, экскурсия


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