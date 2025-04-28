США и Украина могут подписать соглашение о недрах на этой неделе

США и Украина могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех украинских минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов, сообщает газета Financial Times.

Издание напомнило, что Киев получил значительную уступку от администрации президента США о том, что полученная ранее военная помощь в соглашении в качестве долгового обязательства учитываться не будет. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности об этом, пишет РИА Новости.

Ранее The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.