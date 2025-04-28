В селе Упорово Тюменской области открыли обновленную поликлинику

В Тюменской области в селе Упорово открыли обновленную поликлинику, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Капитальный ремонт в филиале Областной больницы №12 проведен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В учреждении произведена полная замена всех устаревших конструкций и коммуникаций, обновлен фасад здания, сделан качественный современный ремонт.

В открытии поликлиники приняли участие глава Упоровского муниципального района Анатолий Игловиков, главный врач Областной больницы №12 Николай Сипачев, представители подрядчика, медицинские работники медучреждения и пациенты.

"Все работы мы произвели с соблюдением установленных сроков. Программа позволила модернизировать площади поликлиники, привести их в рамки стандартов современного здравоохранения. Обновленная поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью, обновлена инфраструктура, медицинская помощь теперь будет оказываться в комфортных и современных условиях. Безусловно это очень важно и для пациентов, и для медработников", - заявил Николай Сипачев.

Здесь на прием пациентов ждут специалисты: терапевт, хирург, онколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, оториноларинголог, дерматовенеролог, кардиолог, профпатолог и невролог.