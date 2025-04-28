В МЧС опровергли новость о задымлении на станции "Динамо"

В МЧС по Свердловской области опровергают информацию о задымлении станции метро "Динамо" в Екатеринбурге.

"В настоящее время сообщений о задымлении или пожаре на станции метро "Динамо" не поступало. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров метро сохранять спокойствие и не прерывать занятий и работ", - сообщает пресс-служба МЧС.

В это же время в пресс-службе мэрии информацию подтверждают, сообщая, что станцию уже открыли для горожан.

Ранее в местных пабликах и Telegram-каналах появились видео и фото с задымленной станцией метро. По словам очевидцев, дым заполнил подземку, из-за чего пассажиров попросили выйти на улицу, а поезда проезжали мимо без остановки.