Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами, сообщает пресс-служба Кремля.