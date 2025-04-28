В Госдуме предложили вернуть распределение выпускников вузов

Минздрав России готовит законодательные предложения по ужесточению ответственности за неисполнение договора целевого обучения, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей.

Парламентарии поставили в вину министру тот факт, что значительное число целевиков тем или иным способом избегают отработки в заведении, его направившем. "Бывает так, что льготами воспользовались, поступили, а работать не идут, избегают целевики договоров. А кто мог бы работать – не поступил", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если ты осознанно идешь на договор о том, что ты получаешь бесплатное образование, стипендию ещё, как правило, повышенную, то ты обязан выполнить условия", - добавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экс-министр спорта, ныне – депутат Госдумы Олег Матыцин предложил решать вопрос кардинально: "Почему нам не подумать о возвращении к системе государственного распределения?". Глава Минобрнауки Валерий Фальков фактически ушел от ответа: "Вопрос справедливый. Тут есть свои плюсы, но есть и подводные камни".