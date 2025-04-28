ВСУ заминировали улицы в Беловском районе Курской области

Военные следователи устанавливают обстоятельства минирования украинскими военнослужащими Беловского района Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, в августе 2024 года ВСУ заминировали улицы и отдельные участки местности в Беловском районе Курской области. 19 апреля на одной из мин во время эвакуации подорвался мужчина. Он получил ранение.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявлял, что саперы ежедневно обезвреживают десятки тысяч различных боеприпасов, мин и прочих взрывных устройств в курском приграничье.