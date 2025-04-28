Сразу четыре города Свердловской области примут участие в проведении первого за три года шествия "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" впервые с 2022 года пройдет не только в онлайн-формате, но и в очном. В Свердловской области массовое шествие запланировано в четырех городах, удостоенных звания "Город трудовой доблести": Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. О подготовке к акции 28 апреля рассказали главы этих городов.

"Мы ожидаем, что в столице Урала с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в рамках организованного шествия пройдут около 150 тыс. человек. Я думаю, что это будет не только Екатеринбург, но и те города, где эта акция в очном формате проводиться не будет, и жители нашего региона захотят присоединиться", — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

9 мая шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге традиционно пройдет от улицы Толмачева до улицы Жукова. На время мероприятия собираются серьезно усилить меры безопасности. Со стороны "Храма на крови" будет оборудован контрольно-пропускной пункт, где будут дежурить полицейские, волонтеры, медики, бригады пожарных. По всему периметру пространства установят металлические ограждения.

Для удобства участников в столице Урала установят туалетные модули и мусорные контейнеры — их расположат в нескольких точках по месту накопления колонны. Кроме того, в районе накопления колонны власти Екатеринбурга установят два медиаэкрана, чтобы участники шествия могли в прямом эфире наблюдать парад на площади 1905 года.

Среди прочего, в центре города на время акции запретят езду на самокатах и велосипедах. Это затронет участки улиц: Челюскинцев, Московской, Радищева, Добролюбова, Малышева, Пушкина, Карла Либкнехта, Первомайской, проспекта Ленина, улицы Николая Никонова и переулка Красный.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы празднование 80-й годовщины Победы стало запоминающимся и оставило самые светлые, торжественные воспоминания", — подчеркнул градоначальник.

Председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов отметил, что в городе на 9 мая запланирован целый комплекс мероприятий. В 11:00 у мемориала Журавли состоится торжественный митинг, а в 14:00 на главной площади города около ГК "Металлург" начнется шествие военной техники, в котором примут участие около 60 единиц музейной военной техники. Ориентировочное время прохождения колонны составляет примерно 50 минут.

Затем начнется главное мероприятие — шествие Бессмертного полка. В 2022 году в мероприятии приняли участие около 5 тыс. верхнепышминцев. Как ожидают власти, в этом году количество участников превысит эту цифру.

Глава Каменска Уральского городского округа Алексей Герасимов рассказал, что власти этого города ожидают увидеть на "Бессмертном полку" около 10 тысяч участников. По такому случаю в городе примут исключительные безопасности.

Для того, чтобы зайти в полностью огражденную зону, по которой запланировано шествие, установят 13 рамок-металлоискателей. Помимо сил МВД, Росгвардии и ОМОНа, для обеспечения порядка привлекут также общественную организацию "Русская община" и частные охранные предприятия, поделился планами Герасимов.

В шествии "Бессмертного полка" в Нижем Тагиле тоже примут участие не более 10 тыс. человек, прогнозирует замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

За безопасностью во втором по величине городе Свердловской области будут следить 50 волонтеров, 30 из которых – дружинники, которые будут стоять в оцеплении и помогать полиции ограничивать проход посторонних людей. У нас также договоренности с сотрудниками полиции о том, что в случае возникновения проблем, будут определены четыре человека, которые должны будут моментально эти вопросы решить.

Стоит отметить, что отличительной чертой "Бессмертного полка" в 2025 году станет то, что в колонне можно будет идти не только с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников СВО.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о факторах, которые могут не оправдать ожидания, касаемо количества участников акции, все градоначальники сошлись во мнении, что вряд ли что-то сможет отбить у горожан желания присоединится к колонне.

Валерий Суров отметил, что каждый человек вправе сам принять решение, участвовать ему в акции или не участвовать. Однако "сегодня мы должны отдать дань памяти тем людям, которые принесли нам Победу.

"Это была самая кровопролитная война. Мы должны помнить всегда о тех людях, которых сегодня с нами нет, потому что это история нашего с вами государства. И вернусь, конечно, к участникам СВО, я считаю, что это тоже наша история. И я считаю, что все те, кто в те или иные годы проходил службу и выполняет служебные обязанности, я считаю, что ничего зазорного нет в том, если их портреты будут в бессмертном полку", — отметил он.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что снизить прогнозируемое количество участников может только погода. "Но я считаю, что настоящим патриотам, которые ждут этого праздника и погодные условия тоже не помеха", — заявил градоначальник.

Глава Каменск-Уральского тоже считает, что "даже погода, наверное, в меньшей степени повлияет, и люди придут и придут в большем количестве, чем мы планировали ".

С ними солидарен Иван Зернов, который уверен, что 9 мая — главный праздник для России в целом и для каждой семьи в отдельности.

"Даже если будет не очень хорошая погода, нас на Урале этим трудно этим испугать и люди все равно примут участие".

А к тем беспрецедентным мерам безопасности, которые принимают в каждом из четырех городов, нужно просто привыкнуть, отметил председатель верхнепышминской гордумы.