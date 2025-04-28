В Перми из-за снегопада образовались 10-балльные пробки

В Перми из-за снегопада образовались 10-балльные пробки, сообщили Накануне.RU в городском департаменте транспорта.

"Из-за погодных условий в течение дня возможны задержки в движении общественного транспорта. По возможности планируйте Ваши поездки с учётом увеличенного времени в пути", - предупреждают в департаменте. Автобусы №15 не доезжают до конечных остановок из-за скопления транспорта на участке.

Работа аэропорта Большое Савино блокирована - в 15.00 ограничения продлили. Рейс 575 из Казани направлен в аэропорт Ижевска. Рейсы 1200 и 205 ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

Ограничения снова продлены