ГУДСР займется строительством Жилых улиц в Новокольцовском районе

Администрация Екатеринбурга нашла компанию, которая займется строительством трех новых улиц в Новокольцовском районе. Согласно данным на сайте госзакупок, победителем стало ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" (ГУДСР).

Напомним, речь идет об улицах Жилая 1, Жилая 2 и Жилая 6 в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги "Екатеринбург – Кольцово" – улицы Чистой. Ранее в мэрии сообщали, что работы пройдут в два этапа и должны быть завершены до 31 мая 2027 года. Сумма контракта составила 512 млн 371 тыс. 978 рублей.

Подрядчик обязуется выполнить инженерную подготовку территории, работы по устройству наружных электрических сетей и линий связи, наружных сетей канализации. А также провести устройство дорожной одежды автомобильных дорог, выполнить работы по обустройству автомобильной дороги и благоустройству территории.