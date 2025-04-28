28 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге начали готовить площадку для нового здания гимназии "Арт-Этюд"

В Екатеринбурге строители приступили к подготовке площадки для нового здания гимназии "Арт-Этюд" в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка.

Заказчиком выступает управление капительного строительства Екатеринбурга, а подрядчиком – компания "Атомстройкомплекс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в ближайшее время здесь начнутся работы по устройству фундаментов. Сдать новое учебное учреждение на 1100 мест площадью более 32 тысячи квадратных метров планируется в 2028 году.

В гимназии "Арт-Этюд" дети одновременно получают общее образование и занимаются художественной деятельностью. Сейчас занятия проходят в зданиях, построенных в 1930-1960-е годы, изначально не рассчитанных для проведения уроков художественного профиля. Благодаря строительству нового здания гимназия получит передовую образовательную и концертную инфраструктуру.

Рендер гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы планируем сохранить уже задействованные помещения, но основная масса учеников, конечно, будет переведена в новое здание. Здесь будут предусмотрены современные классы и необходимое оборудование. И мы уже поделились с проектировщиками "Атомстройкомплекса" своей давней мечтой о большом актовом зале со специальным покрытием, в котором все наши ученики смогли бы танцевать на ежегодных балах", - рассказала директор МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд", заслуженный работник культуры РФ Анастасия Семенова.

В здании будут предусмотрены классы для занятий по различным направлениям искусства, включая живопись, хореографию, музыку и другие. Кроме того, будут созданы условия для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий. Рядом обустроят спортивный блок с футбольным полем, площадками для тренировок, волейбола и баскетбола, прыжков в длину, 300-метровой беговой дорожкой, а также несколько зон для подвижных игр и тихого отдыха для детей. Чтобы поближе познакомиться с особенностями образовательного процесса в гимназии, специалисты "Атомстройкомплекса" посетили отчетные выступления в ЦК "Урал"; оценили уровень подготовки учеников и масштаб концертной деятельности.

Рендер гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Сейчас продолжается разработка рабочей документации: идет согласование материалов для отделки, и это непростая задача, поскольку у школы свои, уникальные требования. Например, для танцевальных классов нужно особое напольное покрытие, для художников – большое количество естественного освещения, и так далее. Эти моменты мы прорабатываем совместно с представителями департамента образования города и непосредственно с руководством школы", - рассказал руководитель проекта Александр Прокопович.

В портфолио "Атомстройкомплекса" уже более трех десятков образовательных учреждений, в том числе две школы, построенные в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства: №41 на ВИЗе и №314 в Пионерском микрорайоне, а также флагманская школа региона – Уральский губернаторский лицей. "Атомстройкомплекс" является одним из ключевых партнеров правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в проектировании и строительстве образовательных учреждений.

Теги: гимназия, площадка, Екатеринбург


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