В Подмосковье младенец отравился электронной сигаретой

В Орехово-Зуево ребёнок пострадал после случайного употребления электронной сигареты. Началось расследование обстоятельств случившегося.

28 апреля 10-месячный ребёнок был дома с родителями. Он нашёл электронную сигарету, вдохнул её пары. После этого у пострадавшего начались кашель и судороги. Родители тут же обратились в больницу. Медики помогли ребёнку. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Идёт расследование, сообщает главное следственное управление СКР по Московской области.