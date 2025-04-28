Министрам российского правительства посоветовали перестать вставлять статистику в доклады

Спикеры Совета Федерации и Госдумы раскритиковали главу Минтруда Антона Котякова за "скучный, неинформативный доклад" про ситуации с дефицитом сотрудников в медицине и образовании.

Котяков на заседании Совета законодателей в Петербурге засыпал парламентариев цифрами, что возмутило Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Матвиенко посоветовала в докладах говорить о способах решения проблем, а статистику в виде брошюр рассылать перед собранием участникам.

"Без обид, Антон Олегович: весь доклад посвящен статистике. Эту информацию можно в интернете получить. Сидят представители регионов – им интересно это? Нет! Эти отчеты статистические неполезны, неинтересны. Диалога по проблемам не получается. Давайте говорить о проблемах", - предложила Матвиенко.

Раскритиковали и министра здравоохранения Михаила Мурашко, который сказал о проблеме, но не предложил решения. Когда Володин по итогам доклада предложил депутатам из региональных парламентов задать вопросы – вопросов не было. "Плохой симптом, когда зал молчит", - отметил Володин. "Думаете, болеют?" – попытался иронизировать Мурашко. Но спикер Госдумы не настроен был шутить. "Устали от разговоров, дискуссий, ни на что не надеются. Это плохо", - констатировал Володин.