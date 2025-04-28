ЛДПР предложила снизить порог пенсионных баллов для родителей детей-инвалидов

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на заключение в Правительство РФ законопроект, предложив снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента для получения страховой пенсии родителями и опекунами детей-инвалидов. Сейчас нужно набрать 30 пенсионных баллов, а предлагается уменьшить этот порог до 20 баллов.

Для получения пенсии нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Один пенсионный балл соответствует приблизительно одному году работы на зарплату, равную МРОТ. Однако родители детей-инвалидов зачастую не могут набрать нужное количество стажа или баллов, так как не имеют возможности полноценно работать из-за необходимости ухода за детьми-инвалидами. А Социальный фонд России, руководствуясь нормами закона, просто отказывает в назначении страховой пенсии. В результате такие родители, отмучившись много лет со своими болящими детьми, еще и лишаются на старости пенсии.

Количество детей-инвалидов в России неуклонно растет, ежегодно увеличиваясь на 15-20 тыс. Если в 2016 году их было 617 тыс., то в прошлом году - уже 779 тыс., причем мальчиков среди них гораздо больше, чем девочек (455 тыс. и 323 тыс. соответственно). Родители детей-инвалидов имеют разные льготы, но главной льготы в виде требований к пенсии лишены, считают в ЛДПР.



