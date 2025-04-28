28 Апреля 2025
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Спорт Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

Первый фестиваль инновационных и технологичных видов спорта «IT Степь» проходит в Оренбужье

В Оренбурге стартовал первый фестиваль инновационных и технологичных видов спорта «IT Степь». Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Спортивный актив Оренбуржья», целью которого является вовлечение широких слоев населения в занятия физической культурой и спортом.

Фестиваль «IT Степь» объединяет спорт и технологии, представляя современные направления, способствующие гармоничному развитию подрастающего поколения. В программу фестиваля включены следующие зоны активности:   VR-зона,  автосимулятор, кибер-зона, зона «Гонка дронов», зона «Лайт-сабер», выставка «Пересвет БПЛА НВП».

В рамках фестиваля для школьников Министерством цифрового развития был проведен семейный Урок цифры по теме «Квантовые вычисления и материалы будущего». 

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

На торжественном открытии фестиваля министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин отметил значение мероприятия для развития молодежи и интеграции интеллектуальных и физических аспектов спорта, призвал участников активно заниматься спортом: "От лица врио губернатора области Евгения Солнцева рад приветствовать вас на нашем первом инновационном фестивале. Желаю спортсменам, которые сегодня принимают участие в чемпионате, победы".

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Министр цифрового развития и связи Оренбургской области Дмитрий Вечеренко вручил спортсменам зачетные классификационные книжки с присвоенными разрядами по спортивному программированию. 

Центральным событием фестиваля станут чемпионат и первенство Оренбургской области по спортивному программированию «РРО 2025» в дисциплине Программирование робототехники». В соревнованиях участвуют 67 спортсменов из Оренбурга, Бугуруслана, Красногвардейского, Тюльганского и Оренбургского районов. Данные соревнования являются отборочным этапом на финал Российской робототехнической олимпиады. 

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Посетители фестиваля имеют возможность попробовать свои силы в фиджитал-баскетболе, фиджитал-спорте (двоеборье: тактическая стрельба), гонке дронов (дисциплина «Технический симулятор»), а также увидеть показательные выступления по фиджитал-ММА. 

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Фестиваль «IT Степь» является третьим событием регионального проекта «Спортивный актив Оренбуржья» на текущий год. В этом году проект включает 14 мероприятий, достаточно принять участие минимум в 11 из них. Участие фиксируется через приложение «Активный гражданин Оренбургской области».

Теги: фиджитал-спорт, евгений солнцев, IT Степь, фестиваль,


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